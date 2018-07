Violência desenfreada e um dos mais importantes equipamentos Helicóptero “fica fora de combate”



Da Redação Ecos da Notícia com informações de AC 24 Horas

Uma das especialidades do atual governo do estado do Acre é divergir nas estatísticas e até nas informações primarias ligadas a segurança.

Nega-se furto de armas em delegacia em seguida é alegado que a omissão ou negativa foi estratégia de segurança.

A violência contra a vida aumenta a cada dia, mas sempre tem uma autoridade ou em alguns casos o próprio governante culpa as vítimas “Foi disputa entre facções, era faccionado.”

Com o passar do tempo percebe-se que o helicóptero Comandante João Donato que pertence a frota de segurança do Centro Integrado de Operações Aéreas – CIOPER ro, que poderia auxiliar no combate a violência, é descoberto que o equipamento de extrema necessidade está sem operar porque ficou sem as hélices que foram enviadas para manutenção no estado de Minas Gerais, informação essa confirmada pela assessoria de comunicação ao site AC 24 horas, porém a mesma assessoria não quis informar a quanto tempo o equipamentos estão fora do estado.

Por outro lado, pessoas ligadas a segurança asseguram que as hélices já estão há meses na fábrica e que supostamente a demora para a vinda seria o transporte, já que são necessários caminhões para o transporte e toda uma logística que alto custo e o estado não estaria com esse valor em caixa.