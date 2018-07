Seleção francesa é recebida com tapete vermelho na chegada a Paris



À frente da fila, o goleiro e capitão Hugo Lloris ergueu a taça

Após garantir o bicampeonato mundial, a seleção francesa chegou a Paris e teve uma recepção grandiosa no aeroporto Roissy-Charles de Gaulle, nos arredores da capital. Um tapete vermelho foi estendido na saída dos jogadores do avião. À frente da fila, o goleiro e capitão Hugo Lloris ergueu a taça da Copa do Mundo e mostrou aos funcionários do aeroporto que organizaram a recepção.

Um ônibus com a inscrição “Campeões do mundo” os esperava para levá-los pela cidade, onde uma festa está programada. Funcionários da companhia aérea e do aeroporto deram uma mostra do que os bicampeões receberão nas ruas de Paris.