Rodada com 25 gols em quatro jogos abre o Campeonato Acreano sub-17



Por G1 Acre

16 de julho de 2018, 19:18 Compartilhe isso:

Tweet

WhatsApp

E-mail



Rio Branco-AC aplica goleada de 13 a 0 sobre a escolinha Menino de Ouro na primeira partida da competição. Vasco-AC, Independência e Galvez também vencem na estréia

Com uma média de 6,25 gols por jogo em quatro partidas, o Campeonato Acreano sub-17 começou com tudo no último sábado (14) no estádio Antônio Aquino, com participação de clubes afiliados no futebol profissional, e também base de equipes amadoras.

A abertura da competição ficou com Rio Branco-AC e Escolinha Menino de Ouro, pela chave B, com o estrelão aplicando uma goleada aguda de 13 a 0, em partida disputada as 8h da manhã. Logo em seguida, o Vasco-AC entrou em campo contra o Capixaba, pela chave A, levando a vitória por 2 a 0.

Na parte da tarde, pela chave C, o Indepêndencia fez 3 a 0 na Escolinha do Paulão, no jogo que teve início às 14h30. Na sequência o Galvez fez 7 a 0 no São Francisco, assumindo a ponta da chave D.

Na próxima terça-feira, o América enfrenta o Esperança 3, e o Atlético-AC entra em campo contra o Andirá, a partir das 14h30, no Florestão, que será o palco de toda a competição.