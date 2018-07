Rio Branco sedia Liga Norte de Handebol masculino no mês de setembro



Por G1 Acre

16 de julho de 2018, 19:03

Capital acreana receberá equipes do Pará, Rondônia e Amazônas para a disputa da competição, além da participação do Calegário, como único representante da casa

Acre será a sede da Liga Norte de Handebol Masculino 2018, que será disputada entre os dias 13 de 15 de setembro por equipes do Amazônas, Pará e Rondônia, além do Calegário, único representante local no torneio.

O estado sede já venceu a competição por 3 vezes, quando ainda se chamava Taça Amazônica, com dois títulas da AABB e um do Recriança. A AABB também iria participar da edição, porém, desistiu por problemas financeiros.

Para Maurício Generoso, a Liga, que será disputada no Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), será bastante equilibrada.

– É difícil esse campeonato, porque as melhores equipes de cada estado vem representar na Copa (Liga) Norte. E eu espero mais uma vez que a gente possa abrilhantar cada vez mais o nosso querido Handebol acreano – disse o vice-presidente da Federação Acreana de Handebol (FACH).

Além do título regional, a disputa da Liga norte também vale uma vaga para a liga nacional, como explica o atleta do Calegário, Alfredo Vaz.

– Nosso objetivo esse ano é ser campeão da liga e ir para o nacional, que é o sonho de todo atleta de handebol. Com esse formato, temos uma grande chance de disputar a liga nacional – diz o atleta.

*Colaborou Guilherme Barbosa, da Rede Amazônica, Acre.