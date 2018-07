Radialista morre em brinquedo do Beach Park, no Ceará



Com informações da Folhapress.

Vítima de 43 anos foi arremessada para fora do brinquedo

Um turista morreu na tarde desta segunda-feira (16) após um acidente no parque aquático Beach Park, em Aquiraz, região metropoliana de Fortaleza.

A vítima do acidente é o radialista Ricardo José Hilário Silva, 43 anos, natural de Sorocaba. Conhecido como Ricardo Hill, ele trabalhava como locutor da rádio Nova Brasil FM de São Paulo.

Segundo testemunhas, Ricardo desceu em uma boia junto com outras três pessoas por um toboágua. Na última curva do brinquedo, contudo, a boia ultrapassou a parede lateral de contenção e os quatro turistas foram arremessados para fora da atração. Ferido com o impacto, Ricardo morreu no local.

O acidente aconteceu no “Vainkará”, inaugurado no último sábado (14), após um investimento de R$ 15 milhões. O brinquedo, que seria a 19º atração do Beach Park, tem 150 metros de descida e paredes de 90 graus -trazendo a proposta de gravidade zero.

A inauguração teve a presença de artistas como a cantora Larissa Manela, o ator Sérgio Malheiros e a atriz Sophia Abraão. Um vídeo publicado nas redes sociais do parque mostra o humorista Whinderson Nunes experimentando o brinquedo.

Em nota, o Beach Park lamentou a morte do turista e informou que está dando apoio e suporte para a família da vítima.

“A equipe de segurança aquática realizou o atendimento de forma imediata, mas infelizmente o visitante foi a óbito. O Beach Park lamenta profundamente o ocorrido e está dando todo o apoio, suporte e atenção para a família”, informou.

Após o acidente, o parque encerrou as atividades do “Vainkará”, que só voltará a abrir após perícia e apuração das causas do acidente. O parque não funcionará nesta terça-feira (17).

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará informou que a Perícia Forense foi acionada para realizar perícia técnica no brinquedo onde houve o acidente. Agentes da Polícia Civil também estiveram no local para dar início às investigações, que serão feitas pela Delegacia de Proteção ao Turista.

Radialista experiente, Ricardo Hill teve passagens em rádios da cidade de São Paulo e do interior do estado. Trabalhou nas rádios Metropolitana FM , Jovem Pan, Transamérica e Band FM de Sorocaba.