PM prende líder de organização criminosa por porte ilegal de arma de fogo





16 de julho de 2018, 17:16 Compartilhe isso:

Tweet

WhatsApp

E-mail



Um patrulhamento de rotina culminou na prisão de um agente sob posse de uma pistola, calibre 380, utilizada em alguns homicídios ocorridos no Segundo Distrito. A ação policial ocorreu nesse domingo, 15, após os militares serem informados por meio de uma denúncia, no bairro Rosa Linda.

De acordo com a guarnição do Segundo Batalhão (2BPM), responsável pela prisão do agente e apreensão da arma, estavam realizando um patrulhamento quando foram abordados por cidadão que informou que haveria um agente armado nas imediações do comercial Rosa Linda. Chegando lá, o indivíduo, ao perceber a presença dos militares, iniciou uma fuga que foi frustrada pela guarnição, que o acompanhou até cessar sua ação delituosa.

O agente foi conduzido para a Divisão de Investigação Criminais (DIC) da Polícia Civil, juntamente com a arma de fogo que foi apreendida.