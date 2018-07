Papa surpreende e celebra casamento de brasileira



Por Ansa

16 de julho de 2018, 20:42 Compartilhe isso:

Tweet

WhatsApp

E-mail



Noivos e convidados não esperavam a aparição de Francisco

O papa Francisco celebrou de surpresa no último sábado (14) o casamento de um membro da Guarda Suíça com uma brasileira na igreja de Santo Estêvão dos Abissínios, no Vaticano.

Letícia Vera e o suíço Luca Elia Maria, que faz parte da corporação que cuida da segurança do Papa, foram os privilegiados pela aparição de Francisco, noticiada pelo “Vatican News”, site oficial de notícias da Santa Sé.

O padre brasileiro Renato dos Santos, responsável pela cerimônia, foi surpreendido pela presença do Pontífice, que estava sentado e sorridente na sacristia no momento em que o sacerdote chegou para o casamento. Os noivos também não sabiam da surpresa.

“Nunca esperei encontrar ao Papa em uma sacristia. Eu o vi como um pároco que cuida de suas ovelhas”, disse o padre. “Começo”, “parada” e “retomada do caminho” foram os conceitos fundamentais apresentados por Francisco na homilia para que o matrimônio seja vivido em sua plenitude. (ANSA)