“Motociclistas da morte” atacam outra vez

Virou rotina os ataques de morte e tentativa praticados por uma dupla de motociclistas em vários bairros de Rio Branco.

Na noite desta segunda-feira (16), dois homens foram vítimas de tentativa de execução e por sorte ambos escaparam da morte, porém ficaram feridos.

De acordo com o apurado pelo site ecos da notícia, Jean Carlos Alves Amorim, de 26 anos, foi a casa de um amigo, localizada na rua Ramos Ferreira, no bairro da Pista, região da Baixada, quando estava no portão chamando pelo amigo para irem caminhar, dois homens passaram em uma moto e o garupa sacou de uma arma e começou a atirar na direção de Amorim que foi atingido com um tiro na perna direita.

Desesperado ele correu e entrou na casa do amigo onde recebeu abrigo e acionou a polícia e o SAMU.

Na mesma hora em que o homem aturava em Jean e ele conseguiu se refugiar na casa do conhecido, um homem identificado por Efrain da Silva Negreiros, de 40 anos, que faz uso de muletas passou a ser alvo dos criminosos.

Ao ser atingido com um tiro no pé e em total desespero Efrain largou as muletas na rua e também correu para a casa onde a primeira vítima havia entrado.

Após efetuarem os tiros que feriram as vítimas a dupla seguiu em fuga.

Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU socorreu os feridos que foram encaminhados ao Pronto Socorro de Rio Branco.