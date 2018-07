Governador Sebastião Viana anuncia através do Twitter que Exercito vai ajudar o Acre no combate a violência



O governador Sebastião Viana avisou por meio do Twitter que o Exército Brasileiro vai reforçar o trabalho das polícias do Acre no combate ao crime a partir desta semana. Segundo Viana, a solicitação foi feita há meses, e o general José Eduardo Leal, comandante da 17ª Brigada de Infantaria de Selva, que ano passado comandou um trabalho de diligência nos presídios do Acre, é quem estará reforçando essa parceria.

“Conforme solicitado por nós há meses, nosso exército, muito bem coordenado pelo General Leal e seus comandados estará nos apoiando com medidas positivas e firmes nesta semana.”

Por coincidência, o anúncio do governador ocorre exatamente em meio ao polêmico pedido de intervenção federal por parlamentares de oposição ao presidente Temer.

No meio da semana passada, o senador Sérgio Petecão (PSD) subiu à tribuna do Senado e proferiu discurso sobre a violência que o Acre enfrenta. Na quarta-feira, o senador, que é coordenador da bancada, junto com deputados federais de oposição ao PT, entregaram um documento nas mãos do presidente da República solicitando intervenção federal no Estado.

A Casa Rosada logo reagiu contra o discurso de Petecão e a solicitação feita ao presidente da República. O governo considera o ato do senador uma encenação e oportunismo político.