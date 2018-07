Bandidos tentam jogar mais de 30 celulares para dentro de Presídio em Sena Madureira



Redação Ecos da Notícia

16 de julho de 2018, 18:01 Compartilhe isso:

Tweet

WhatsApp

E-mail



São inúmeras as tentativas e artimanhas que criminosos utilizam para fazer chegar a detentos do Presídio Evaristo Morais, localizado no munícipio de Sena Madureira, distante de Rio Branco 144 quilômetros, mas, as tentativas estão sendo frustradas pela atenção redobrada de agentes penitenciários que prestam serviço naquela unidade de segurança pública.

A última tentativa frustrada pelos agentes penitenciários foi registrada na madrugada desta segunda-feira (16), quando um grupo abandonou cerca de 30 aparelhos e carregadores de celulares dentro de uma câmara de ar de bicicleta.

De acordo com informações os agentes que estavam na muralha perceberam movimentação incomum dos detentos ao lançarem uma linha sobre a muralha.

Ao observarem com mais atenção avistaram dois homens tentando amarrar a câmara de ar na linha que seria puxada para o lado interno da muralha pelos presos.

Ao tentar abordagem os criminosos fugiram largando todo o material para trás.