Aposentados e pensionistas precisam fazer a atualização cadastral para não perderem o benefício



Marcelo Torres - Assessoria Previdência

16 de julho de 2018

O Instituto de Previdência do Acre (Acreprevidência) alerta os aposentados e pensionistas para a necessidade da atualização cadastral anual, para que o benefício não seja bloqueado. A atualização é realizada todo mês de aniversário do beneficiário. O procedimento é necessário para saber se ele continua vivo ou se o pagamento está sendo feito indevidamente, em caso de morte.

A atualização é feita online, por meio do site www.acreprevidencia.ac.gov.br. Depois, o aposentado ou pensionista deve imprimir o comprovante de atualização, a declaração de vida e residência.

De acordo com o diretor do Acreprevidência, José dos Santos Pereira, o procedimento de atualização cadastral é feito pela internet, garantindo que uma pessoa pode atualizar seus dados de qualquer lugar, sem precisar se deslocar até o instituto.

“Quem não tem acesso à internet pode vir até a sede, em Rio Branco. Caso seja representado por outra pessoa, é necessário reconhecer firma do titular em cartório. Caso o beneficiário não tenha realizado o cadastro no mês do aniversário, o recebimento do beneficio será cortado em até 30 dias após o vencimento do cadastro”, declarou Pereira.