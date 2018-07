Para onde vai a taça da Copa do Mundo após a comemoração?



Com cerca de 6 quilos de ouro 18 quilates, a taça Copa do Mundo Fifa fez a sua estreia no Mundial de 1974

O goleiro francês Hugo Lloris, capitão da seleção campeã da Copa da Mundo da Rússia, ergueu a taça neste domingo (15), em Moscou, com os seus companheiros. E agora? Para onde vai o cobiçado troféu?

A cada quatro anos a taça Copa do Mundo Fifa viaja para o país vencedor – no caso, a França – e marca presença nas comemorações. Algumas semanas depois, em data não divulgada por questões de segurança, a taça segue para a cidade de Paderno Dugnano, na Região Metropolitana de Milão, na Itália, segundo a BBC.

Por lá, ourives da rústica fábrica da empresa GDE Bertoni recebem o troféu com a missão de deixá-lo como novo e gravar o nome do último campeão na língua do país vencedor, no disco circular que fica na base da taça, acompanhado do ano – desta vez: “2018 France”.

Veja como foi a cerimônia de encerramento da Copa do Mundo; imagens!

A GDE também produz réplicas idênticas em forma e com peso semelhante, que são entregues, em definitivo, às seleções campeãs. Apesar de fiéis, as cópias são feitas de cobre e zinco e banhadas a ouro.