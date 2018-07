HERÓIS: PM’s usam acessório de farda e salvam vida de homem que tentou suicídio



No início da noite deste sábado (15), Policiais Militares foram solicitados a comparecer em uma residência na Rua Guarapari, setor Jardim Vitória em Ariquemes, a solicitação da presença dos militares era para atender uma vítima de lesão corporal, possivelmente uma tentativa de suicídio com uso de arma branca.

Duas guarnições composta pelos policias SD Nunes, SD S. Sousa, CB Eder, SD Moraes, SD Campos foram ao local do fato e encontraram com uma mulher “banhada” de sangue, dizendo que o pai havia se lesionado, constatando que a vítima estava com um intenso sangramento nos braços, porém a vítima encontrava-se com vida.

Os militares de imediato entraram em contato com o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU), mas temendo não haver tempo hábil para o socorro da vítima devido a gravidade dos ferimentos, os componentes das duas guarnições com os conhecimentos de primeiros socorros iniciaram o atendimento a vítima no local com intuito de estacar o sangramento severo.

Soldados Nunes e Morares fizeram um torniquete nos braços da vítima e o soldado S. Souza espontaneamente retirou os cadarços dos seus coturnos para finalização da manobra de estancamento do sangue, imediatamente colocaram o homem na viatura para levarem até o pronto socorro do Hospital Municipal em Ariquemes. Chegando na Avenida Tancredo Neves, próximo ao Lago no Jardim Europa, encontraram a equipe do SAMU conduzida pelo condutor Josué, enfermeiro socorrista Marcone, chefiados pelo Dr. Brasil, que deram continuidade ao socorro da vítima que foi encaminhada com vida até o Hospital na ambulância.

De acordo com ocorrência registrada pelos policiais, a esposa da vítima declarou que ele estava muito deprimido, que aparentava desgosto com a vida, não informando as causas da possível tristeza até a possibilidade de atentado contra a própria vida que culminou na ação louvável e salvadora dos policiais militares. O médico de Plantão do SAMU em Ariquemes Dr. Brasil, elogiou a ação dos policiais militares, dizendo que ela foi determinante para a sobrevivência da vítima que foi entregue estável aos cuidados dos médicos no Pronto Socorro do Hospital em Ariquemes.