Funcionária do Ministério dos Direitos Humanos é morta pelo ex-marido neste sábado



Por Notícias ao Minuto

15 de julho de 2018, 15:43 Compartilhe isso:

Tweet

WhatsApp

E-mail



Uma funcionária terceirizada do Ministério dos Direitos Humanos foi assassinada neste sábado (14), em Santa Maria, região administrativa do Distrito Federal a cerca de 26 km do centro de Brasília. A 33ª Delegacia de Polícia registrou o caso como feminicídio.

Janaína Romão Lúcio, 30 anos, trabalhava como assessora do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento das Políticas Públicas para a População em Situação de Rua. No fim da tarde de ontem, ela foi esfaqueada ao ir buscar as filhas na casa do ex-marido Stefano J. S. A., com quem, segundo testemunhas, teria discutido.

Janaína tinha duas filhas com Stefano e teria sido vítima de uma “crise de ciúmes”, segundo testemunhas relataram à Polícia Civil. Ela foi golpeada cinco vezes, no peito e nas costas, e chegou a ser transportada pelo Samu ao Hospital Regional de Santa Maria, mas não resistiu aos ferimentos.

Em nota, o ministro dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha, lamentou a morte da funcionária e repudiou a violência contra as mulheres. “Em nome de todo o ministério, compartilho do luto e manifesto solidariedade aos familiares e colegas de trabalho”, manifestou, destacando a gravidade da situação das mulheres vítimas da violência.