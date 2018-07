Festa na zona rural termina em morte



O que seria para ser uma noite de confraternização entre moradores da zona rural do município de Brasiléia terminou de forma trafica com registro da morte do jovem André Oliveira da Silva, de 22 anos, morto a golpes de faca desferidos por um homem identificado pelo nome de Alexandre, mais conhecido por “Amarelo “.

De acordo com o que a Polícia Militar daquele município conseguiu apurar a festa ocorreu em uma propriedade rural localizada no km 59. Mais 24 de ramal.

E ao que tudo indica o crime teve como motivação ciúmes de Amarelo com sua ex mulher.

Testemunhas informaram à polícia que a vítima já teria sido ameaçado de morte por Amarelo que seria ex da atual mulher de André.

Mesmo sendo avisado da ameaça André preferiu não levar a sério a ameaça e continuou se divertindo na festa, quando em um determinado momento um professor de uma escola do ramal encontrou Silva caído no chão apresentando uma golpe de faca no abdômen que teria deixado as vísceras do lado de fora.

Por ser um local distante da cidade, sem sinal de telefonia celular, não houve tempo de acionar socorro médico para a vítima que morreu no local.

O suspeito aproveitou o desespero das pessoas e aproveitou para fugir tomando rumo ignorado.

A Polícia Civil do município de Brasiléia já iniciou as investigações e policiais militares realizam buscam na tentativa de prender o suspeito.