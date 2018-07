EMOCIONANTE Casagrande chora e revela ter sido a Copa da Rússia a primeira que ele permaneceu sóbrio



Com informações Notícias ao Minuto

15 de julho de 2018, 13:25 Compartilhe isso:

Tweet

WhatsApp

E-mail



Galvão Bueno não conseguiu conter as lágrimas ao ouvir o relato e o choro de Casagrande ao revelar que comemorava a primeira Copa que permaneceu sóbrio do início ao fim.

Durante a transmissão de França e Croácia, o comentarista falou sobre sua batalha pessoal

Durante a transmissão da vitória da França sobre a Croácia pela final da Copa do Mundo, neste domingo (15), Walter Casagrande fez um desabafo nos microfones da TV Globo. O comentarista se emocionou ao falar sobre a sua batalha pessoal contra as drogas. Ele comemorou o fato de ter se mantido sóbrio na Rússia.

“Foi a Copa da minha vida. Tive uma proposta para ir para a Rússia sóbrio, permanecer sóbrio e estou muito feliz”, disse o ex-jogador, antes de ir às lágrimas.

Galvão Bueno deu um abraço no amigo e disse. “Assim você me faz chorar também”, disse o narrador, com os olhos também marejados, num momento de muita emoção na transmissão da emissora carioca.