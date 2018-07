Bélgica vence a Inglaterra e conquista o 3º lugar da Copa do Mundo



O terceiro lugar da Copa do Mundo da Rússia ficou com a Bélgica, que venceu a Inglaterra por 2 a 0 neste sábado (14), em São Petersburgo. Os gols do triunfo foram marcados por Meunier e Hazard. Vale destacar que o camisa 10 da “talentosa geração belga” jogou muito e, definitivamente, se credenciou ao prêmio de melhor jogador do Mundial.

Meunier abriu o placar para a Bélgica logo no início da partida, aos 3 minutos. Dentro da área, ele recebeu um cruzamento pelo lado esquerdo, se atencipou e empurrou para o fundo do gol.

Com o tento, Meunier foi o décimo jogador diferente da Bélgica a marcar na Copa do Mundo da Rússia, igualando a Itália em 2006 e a França em 1982 como equipes com mais atletas marcando na mesma edição da competição.

No minuto 36 do segundo tempo, Hazard ampliou para a Bélgica após receber um belo passe de De Bruyne. O craque 10 camisa 10 acertou um chute rasteiro, tirando do goleiro Pickford, para fazer o segundo gol belga: 2 a 0.

Para os ingleses, a derrota veio como uma segunda decepção dentro da competição, pois eles sofreram um revés amargo diante da Croácia nas semis. No entanto, a Copa termina com alguma satisfação pessoal para Harry Kane, que termina sua participação na competição com seis gols, no topo da artilharia. Agora ele tem de torcer para os franceses Griezmann e Mbappé não anotarem um hat-trick na final deste domingo (15), contra a Croácia. Cada um deles têm três.