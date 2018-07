Campanha de vacinação contra sarampo começa dia 6 de agosto no Acre



A doença, que já tinha sido erradicada de todo o território brasileiro, tem apresentado surtos do vírus em algumas cidades. Um dos motivos apontado por especialistas é a imigração de venezuelanos pelo estado de Roraima, já que o país vizinho possui registro de sarampo. Já são casos da doença confirmados em Roraima, Amazonas, Rondônia, Rio Grande do Sul e São Paulo.

No Acre ainda não houve nenhuma notificação de caso de sarampo, mas o governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), já tem adotado medidas estratégicas para deixar toda a população imune. Campanha começa a partir do dia 6 de agosto.

Durante toda a semana, profissionais das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Policlínica do Tucumã, Maternidade Bárbara Heliodora, Hospital da Criança e Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) passam por capacitações com o objetivo de intensificar os atendimentos e o diagnóstico de possíveis casos de sarampo no estado.

A transmissão da doença se dá de pessoa para pessoa, por meio do ar, tosse e até mesmo espirro. Por isso, o vírus é de fácil propagação. Apesar de ser facilmente contagiosa, a prevenção é mais ainda simples ainda.

A vacina é o único meio de se prevenir da doença. Além disso, evita que a transmissão ocorra de pessoa para pessoa, aumentando o número de casos. A partir do dia 6 de agosto, inicia-se a campanha vacinal contra o sarampo. O esquema de vacina é a tríplice viral, que protege também contra a rubéola e a caxumba. As doses da vacina serão disponibilizadas para adultos e crianças. Com informações do Jornal A Tribuna.