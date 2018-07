18º Campeonato Acreano de Kung-Fu Wushu será realizado em agosto



13 de julho de 2018

A Federação Acreana de Kung-Fu Wushu promove, no dia 19 de agosto, no ginásio da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), em Rio Branco, o 18° Campeonato Acreano da modalidade. O ingresso para acompanhar o evento é 1 kg de alimento não perecível.

A grande novidade deste ano, segundo o presidente da federação, Adjeferson Diniz, é que a disputa será feita em um tablado oficial. “Nosso objetivo é trazer ainda mais qualidade ao evento e manter o kung-fu como protagonista em nosso estado”, acrescenta.

Os campeões da edição 2018 ganham a oportunidade de integrar a seleção acreana de Kung-Fu, e participam de campeonatos nacionais. O evento é aberto a todas as academias e as inscrições devem ser realizadas até o dia 15 de agosto com os professores. Com informações da Gazeta.