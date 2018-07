Colisão entre ônibus da Eucatur e caminhão resulta em morte de mulher, na BR-364



Uma mulher identificada como Leonice Barra Alves, 47 anos, morreu na noite da última quarta-feira (11) em um grave acidente envolvendo um ônibus da empresa Eucatur e um caminhão boiadeiro no km 463 da BR-364.

A colisão frontal entre o ônibus e o caminhão aconteceu entre as cidades de Ariquemes e Jarú, ambos no interior de Rondônia. No ônibus seguiam viagem outros 33 passageiros, dois sofreram ferimentos.

O corpo da vítima fatal foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Porto Velho. Os dois motoristas fizeram teste de bafômetro e foram conduzidos à uma delegacia. As causas do acidente serão investigadas.