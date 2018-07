No Acre, vereador do PC do B exige respeito após ser chamado de comunista



O vereador Eduardo Farias (PCdoB) ficou irritado ao ser chamado de comunista por motoristas de Uber na galeria da Câmara de Vereadores de Rio Branco, na terça-feira (10). O líder da prefeita na casa explicava sobre o projeto de lei de autoria do Executivo que sugere a regulamentação dos aplicativos de transportes na capital.



"Comunista, comunista!", disse um motorista, que foi respondido pelo vereador visivelmente irritado: "Me respeite, rapaz, me respeite! Você é moleque, moleque!".

