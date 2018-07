Menor é baleado e outros três são apreendidos após troca de tiros com o Bope, na capital



11 de julho de 2018

Uma ação do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), da Polícia Militar, realizada no final da manhã desta quarta-feira (11) no bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco, resultou em três adolescentes, de 14, 15 e 16 anos, apreendidos, e um outro de 16 baleado com um tiro na perna esquerda.

A guarnição informou, que os policiais avistaram o grupo em atitude suspeita e perceberam que um dos adolescentes portava uma arma de fogo. Quando a guarnição tentou fazer a abordagem, um dos infratores teria efetuado disparos contra os policiais, momento em que teve o revide que acabou deixando um deles ferido.

Os próprios policiais acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que socorreu o menor baleado e o encaminhou ao Pronto Socorro da capital. Os outros três foram apreendidos e conduzidos à Delegacia do Menor. Com eles também foi encontrada uma cerca quantidade de drogas, dinheiro, e uma máscara.