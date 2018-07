Intervenção Militar: governo federal promete analisar situação e reforçar segurança



marcos dione, do ecos da notícia

11 de julho de 2018, 20:26 Compartilhe isso:

Tweet

WhatsApp

E-mail



Após a bancada federal do Acre entregar um relatório sobre a violência e pedir Intervenção Militar, o presidente Michel Temer (MDB) prometeu analisar a situação por meio dos serviços de inteligência federais, e elaborar um plano de segurança específico para a situação na região.

Dentro de 15 dias, os ministros Raul Jungmann, da Segurança e o general Sérgio Etchegoyen, da Segurança Institucional, devem vir ao Acre apresentar a estratégia de atuação das forças federais. Enquanto isso, as polícias Federal e Rodoviária Federal serão reforçadas.

Wherles Rocha, deputado federal pelo PSDB, disse que os ministros ficaram surpresos com o relato da situação no Acre, já que em ligações telefônicas recentes para eles, o governador Tião Viana (PT) negou a descontrole com confronto de facções criminosas e passou um cenário oposto.

“O governador praticamente deu a entender que o Acre estava uns Estados Unidos”, disse Rocha.

A informação repassada é de que, tanto os ministros, como também o presidente, asseguraram as emendas de quase R$ 40 milhões para a segurança pública do Acre que corriam o risco de serem perdidas, pelo fato de o governo estadual não ter apresentado nenhum projeto em tempo hábil.

Saiba mais sobre o assunto