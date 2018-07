Inscrições para o segundo semestre do Fies terão início na próxima segunda-feira



Foi divulgado nesta terça-feira, 10, o edital do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o segundo semestre deste ano. As inscrições poderão ser feitas entre 16 e 22 deste mês, por meio do endereço eletrônico fiesselecao.mec.gov.br. Em 2018, o programa foi dividido em diferentes modalidades.

Agora, o estudante pode escolher a forma de financiamento, seja a juro zero, destinada a quem comprovar renda mensal familiar per capita de até três salários mínimos, ou através de outras duas modalidades, chamadas de P-Fies, destinadas a estudantes com renda familiar de até cinco salários mínimos.

Para poder concorrer a uma vaga, o candidato tem que ter feito o Enem a partir de 2010, com média geral mínima de 450 pontos, e não pode ter zerado a redação. O resultado da seleção será publicado no dia 27 deste mês, em chamada única, com prazo para comprovação das informações até o dia 31 de julho. Mais informações no site fies.mec.gov.br

Fonte: Página20