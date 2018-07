Em apenas uma noite, Samu recebe mais de 50 trotes em Rio Branco



da redação ecos da notícia

11 de julho de 2018

A central do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em Rio Branco, recebeu somente na noite da última terça-feira (10) mais de 50 trotes de pessoas simulando situações de acidentes e violência. Em alguns casos, as atendentes foram inclusive assediadas.

Em alguns telefonemas recebidos pelo setor de atendimento na base do Samu, o interlocutor dizia estar se masturbando. A conduta criminosa é prevista no Código Penal (comunicação de fato falso para autoridades com intenção de que tomem alguma ação específica).

A direção do serviço lamenta esses comportamentos, que além de representar custo devido o deslocamento das ambulâncias com combustível, mobilização das equipes, causa atraso em outras ocorrências de real necessidade. A pena para quem passa trote é de 1 à 6 meses de detenção.