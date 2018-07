Dupla tenta matar homem a tiros no São Francisco; vítima estava na varanda de casa



O senhor Manoel Ferreira Mesquita, 40 anos, na noite desta terça-feira (10), estava sentado na varanda da casa onde mora, no bairro Aldeia, localizado na região do São Francisco, em Rio Branco, quando dois homens chegaram e efetuaram vários tiros em sua direção. Ele ainda tentou correr para dentro da casa, mas foi baleado duas vezes.

O tiros atingiram Manoel nas nádegas. Os criminosos fugiram logo em seguida, e não foram encontrados pela polícia. Familiares da vítima o socorreram e o levaram em um carro particular até a entrada do conjunto Tropical. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e o encaminhou ao Pronto Socorro.

A motivação para a tentativa de homicídio é desconhecida. Manoel disse não conhecer os homens que tentaram contra sua vida. Existe a suspeita de que ele tenha sido vitimado por conta de confrontos de facções, mesmo sem fazer parte de grupos criminosos. O caso é investigado pela Polícia Civil.