Bebê indígena enterrada viva no Mato Grosso recebe alta e será levada para abrigo



da redação ecos da notícia

11 de julho de 2018, 10:28 Compartilhe isso:

Tweet

WhatsApp

E-mail



Nesta terça-feira (10), a Justiça decidiu que a menina, da etnia kamayurá, vai ser encaminhada provisoriamente ao abrigo do município de Canarana, enquanto são realizadas diligências para apurar familiares interessados e aptos para o exercício da guarda da menor.

A medida atende a pedido do Ministério Público de Mato Grosso.

Foto: Divulgação/Polícia Civil do Mato Grosso

A avó e a bisavó são acusadas de enterrar a recém-nascida viva em uma cova no quintal de casa, em Nova Canarana. Ela foi resgatada seis horas depois por policiais que foram ao local após receberem uma denúncia.

A avó alegou que a criança não chorou após o nascimento e acreditou que ela estivesse morta. Seguindo costume indígena, enterrou o corpo da menina no quintal da casa, sem acionar os órgãos oficiais. Para o Ministério Público, o crime foi premeditado. A mãe da bebê tem apenas 15 anos e a família não aceitava a gravidez por ela ser mãe solteira.

Hoje, um homem se identificou como sendo pai da criança e se colocou à disposição para ficar com a menina. Um teste de DNA ainda será feito para confirmar a paternidade. O promotor de Justiça, Matheus Pavão afirma que a expectativa é que a criança passe o menor tempo possível no abrigo. Com informações do Portal Amazônia.