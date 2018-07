Prefeita Socorro Neri proíbe que servidores manifestem preferências políticas na internet



da redação ecos da notícia

10 de julho de 2018, 15:10 Compartilhe isso:

Tweet

WhatsApp

E-mail



O Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (10) trouxe um decreto de Socorro Neri, prefeita de Rio Branco, proibindo os servidores municipais de manifestarem suas preferências políticas por meio das redes sociais. Quem descumprir a medida poderá ser inclusive exonerado do cargo.

Vale frisar que a proibição vale apenas no horário de expediente, ou seja, no perídio de trabalho dos servidores públicos. Com o decreto, todos eles estão terminantemente proibidos de comentar sobre qualquer assunto que envolva política em seus perfis sociais na internet, como o Facebook.

Conforme consta, também está vetada a participação em eventos de coligações ou partidos políticos. Quem está de férias fica isento dessas obrigações. Quem não respeitar as medidas pode responder processo disciplinar e até mesmo perder o cargo.