No bairro Oscar Passos, mulher é esfaqueada durante assalto e vai parar no hospital



Uma mulher de 24 anos, identificada como, Diana Nascimento, acabou indo parar no Pronto Socorro da capital após ser ferida a golpes de faca, durante um assalto ocorrido na Rua Edmundo Pinto, região do bairro Oscar Passos. O fato aconteceu na manhã desta terça-feira (10), por volta das 7h30.

A informação é que armado com uma faca, um homem anunciou o assalto e saiu levando a bolsa com celular e dinheiro. Antes de ir embora, o criminoso ainda deu uma facada na região lombar da vítima que ficou estendida no chão até a chegada de uma Unidade do Serviço de Atendimento Móvel Urgência (Samu).

Ela foi encaminhada ao Pronto Socorro consciente. O caso foi registrado por militares do 5° Batalhão que após a coleta de informações, saíram a procura do suspeito. Com informações de Lília Camargo.