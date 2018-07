Forro de sala desaba no Ceberb e aluna fica ferida; “caso pontual”, diz direção



Alunos do 3° ano B do Colégio Estadual Barão do Rio Branco (Cebrb), que fica localizado no Centro da capital, levaram um susto no início da manhã desta terça-feira (10), quando o forro da sala desabou. Uma aluna ficou ferida no rosto, mas não precisou receber atendimento.

De acordo com relatos dos estudantes, várias salas do colégio estão com o mesmo problema, de má conservação. Gercivânia Araújo, diretora administrativa do Cebrb, negou a informação e disse que uma equipe da secretaria fará uma vistoria nas outras salas de aula.

“O que aconteceu no 3° ano foi algo pontual. Já contatamos a Secretaria de Educação (SEE), que já enviou uma equipe para consertar o forro. Inclusive, pedi para fazer uma vistoria nas demais salas”, explica. Com informações da TV Gazeta.