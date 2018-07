Corpo encontrado com mãos e pés amarrados é de adolescente de 17 anos



O corpo encontrado em estado de decomposição a 200 metros do Rio Juruá foi identificado como sendo do adolescente Adrian Alencar de Oliveira, 17 anos. A família esteve no Instituto Médico Legal (IML) em Cruzeiro do Sul na tarde desta segunda-feira (9) e identificou o jovem através de uma tatuagem no braço.

O jovem foi visto pela última vez na quinta-feira (5), quando saiu de casa e não foi mais visto. No sábado, parentes estiveram na delegacia de polícia registrando o desaparecimento do rapaz.

O delegado Alexnaldo Batista disse que familiares tinham esperança de encontrar o jovem vivo. “O jovem saiu de casa para fazer compras e não retornou mais. A família ainda esperou dois dias e procurou a delegacia no sábado para registrar o desaparecimento”, disse. G1/Acre.