Soldado do 4º BIS morre em acidente de motocicleta na Rodovia AC-40



Marcos Dione, do ecos da notícia

9 de julho de 2018, 13:11 Compartilhe isso:

Tweet

WhatsApp

E-mail



O jovem Otávio Moura de Oliveira, 27 anos, morreu em um acidente de motocicleta na noite de domingo (8), na altura do km 23, da Rodovia AC-40, já na chegada da cidade de Senador Guiomard, interior do Acre. Oliveira, era soldado do 4º Batalhão de Infantaria e Selva (4º BIS).

A informação apurada pelo Ecos da Notícia, é que a vítima seguia de motocicleta pela estrada quando teria se desequilibrado e na queda sofreu fraturas pelo corpo, não resistiu e morreu no local antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada e recolheu o corpo que foi levado à sede da instituição, onde após os devidos procedimentos foi liberado para velório e sepultamento. O soldado deixa uma filha ainda criança.