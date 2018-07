Mulher de 42 anos é  executada  a tiros  na cabeça  e adolescente  baleado na perna na Cidade do Povo

Maria Auxiliadora Cunha da Silva, 42 anos foi alvejada a tiros na cabeça e morreu no localMaria Auxiliadora Cunha da Silva, 42 anos foi executada com vários tiros na cabeça e um adolescente foi atingido com tiro na perna.

O crime aconteceu na noite desta segunda-feira (09) na Quadra 28 , rua Santo Silva do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, localizado na BR 364 em frente Maria Cicarelli.

De acordo com informações a mulher passava em frente à Escola, quando um homem em uma moto e atirou na mulher e no adolescente.

A mulher atingida com tiro na cabeça morreu no local, o menor foi socorrido e levado para a UPA daquele bairro e segundo testemunhas quando a viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU chegou na UPA para resgatar a vítima para ser levada ao Pronto Socorro de Rio Branco, um grupo de criminosos tentaram impedir somente não conseguindo por equipes da Polícia Militar chegaram a tempo de evitar o resgate que não se sabe se a intenção dos criminosos seria matar o adolescente ou impedir ajuda médica.

A Polícia tenta nesse momento identificar o autor da morte da mulher e quais os motivos. Existe a hipótese de que o alvo seria somente o adolescente, de essa hipótese for confirmada, mais uma pessoa inocente teve a vida criada nessa “guerra” sem controle, que a muito avançou a “fronteira” entre facções.

Mais informações e detalhes a qualquer momento.