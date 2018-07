Imprudência: mulher não habilitada atropela e mata bebê de apenas 4 meses



Um bebê de quatro meses morreu neste domingo (8) após ser atropelado por uma vizinha, de 36 anos, em uma garagem da residência onde eles estavam, em Araras, distrito de Nova Mamoré, município do interior de Rondônia. A mãe da criança e o outro filho, de 3 anos, também foram atingidos. A Polícia Militar foi acionada pelo marido da condutora, que é inabilitada.

De acordo com o boletim de ocorrência, a criança estava com a mãe e o irmão deitados em uma rede na garagem da residência e a mulher, mesmo sem saber dirigir, tentava sair com o carro. Quando chegou ao portão, ela resolveu retornar por causa de uma rampa, mas teve dificuldade e, após várias tentativas, engatou mais uma vez a marcha à ré, acelerou, mas perdeu o controle da direção do veículo e atingiu os três que estavam na rede, deixando-os presos entre o esteio da garagem e a cerca de madeira.

O esposo da condutora ajudou a afastar o veículo e retirar as crianças, mas o bebê já estava morto. Com medo, a mulher fugiu, mas retornou no momento em que a ocorrência estava sendo registrada na Delegacia de Polícia Civil e afirmou que está à disposição da Justiça. Foi feita perícia no local do fato. As informações são do Rondoniaagora.