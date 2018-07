Historiadora lamenta clima tenso devido onda de violência no Acre





9 de julho de 2018

Rio Branco tem toque de recolher, de modo oculto. Esta semana estive na praça ao lado da biblioteca, Centro, pouco depois das oito da noite, com meu neto, e pra minha surpresa, não tinha ninguém. Só a senhora do pastel com seus filhos.

A Catedral às escuras, logo depois da missa, apagam luzes e fecham os portões. A Biblioteca fechada, às escuras também.

Deixei meu neto correr um pouco, mas a cabeça girando para todos os lados, vendo quem ía passando, ouvindo ele falando um “oi” exultante, inocente , para um rapaz que chegou de moto e que respondeu com outro oi e voltei pra casa. O dia seguinte meu pescoço doía, horrivelmente.

Fátima Almeida é historiadora e professora aposentada