Cadáver com mãos e pés amarrados é encontrado às margens de rio, em Cruzeiro do Sul



marcos dione, do ecos da notícia

9 de julho de 2018, 14:12 Compartilhe isso:

O cadáver, em estado avançado de decomposição, foi encontrado às margens do Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre, no último domingo (9). A vítima, que ainda não foi identificada, estava com as mãos e os pés amarrados.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada e recolheu o corpo que foi levado à base da instituição naquele município, onde aguarda algum familiar para reconhecimento. Acredita que trata-se de um adolescente de 17 anos.

O caso de desaparecimento mais recente foi o do menor Adrian Oliveira, em que inclusive foi registrado Boletim de Ocorrência na delegacia local. A Polícia Civil segue responsável pelas investigações.