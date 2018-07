Mulher executada a tiros no Recanto dos Buritis deixa 6 filhos órfãos



da redação ecos da notícia

8 de julho de 2018, 18:16 Compartilhe isso:

Marta Santana da Silva, 45 anos, foi executada com um tiro na cabeça. O crime aconteceu no final da manhã deste domingo (8), na Travessa Feijó, localizada no bairro Recanto dos Buritis, em Rio Branco. A vítima, é mãe de 6 filhos e tinha saído de casa para ir numa mercearia comprar alimento para o almoço.

Populares relataram que Marta tinha acado de sair da mercearia quando foi assassinada. A área foi isolada pela polícia até a chegada da perícia criminal. O corpo da dona de casa foi levado ao Instituto Médico Legal (IML). A motivação para tal crime é desconhecida. A Polícia Civil investiga o caso.

Após os procedimentos necessários no IML, o corpo da mulher foi liberado para velório e sepultamento. O autor do assassinato fugiu e ainda não foi identificado, muito menos preso.