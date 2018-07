Serralheiro de 50 anos morre no Pronto Socorro após ser baleado na Cidade do Povo

marcos dione, do ecos da notícia

Pedro Batista de Lima, 50 anos, foi uma das três pessoas da mesma família que foram feridas a tiros na noite de sexta-feira (6) na Rua Bacurau, localizada no conjunto habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco. Ele não resistiu e morreu enquanto recebia atendimento médico no Pronto Socorro.