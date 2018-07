Dupla atira contra três pessoas da mesma família, na Cidade do Povo



da redação ecos da notícia

7 de julho de 2018

Três homens da mesma família foram atingidos a tiros por volta de 23h30 de sexta-feira (6). A ocorrência foi registrada na Rua Francisco Bacurau, na Cidade do Povo, no Segundo Distrito de Rio Branco.

A Polícia Militar (PM-AC) informou, neste sábado (7), que uma das vítimas relatou que estava caminhando com o irmão e o cunhado quando foram alvejados por dois homens que estavam a pé. Os criminosos, conforme a polícia, efetuaram vários disparos e depois fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. Durante a avaliação médica, os socorristas detectaram que uma das vítimas foi atingida por dois disparos na altura do tórax, no braço direito e também antebraço esquerdo.

A segunda vítima foi atingida por dois tiros, sendo um deles logo abaixo das costelas. Além disso, foi atingida de raspão nas costas por um projétil. A terceira pessoa relatou aos socorristas que foi alvejada com um tiro na nádega direita. As informações são do G1/Acre.