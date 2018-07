Criminoso invade casa e atira várias vezes contra jovem que segurava filho de 4 meses no colo



Welisson Araújo da Silva, 21 anos, viveu nesta noite de sexta-feira (6), os piores momentos de toda sua vida. Ele foi alvejado a tiros enquanto estava com o filho, de apenas 4 meses, no colo. O fato aconteceu na casa onde Welisson mora com a esposa e o bebê, na Rua Mauá, bairro João Eduardo, em Rio Branco.

Ao Ecos da Notícia, o 3º Batalhão da Polícia Militar (3º BPM) informou, que um homem armado invadiu a residência, apontou a arma em direção ao jovem com a criança no colo, e efetuou ao menos 4 disparos, sendo que um deles atingiram Welisson que se jogou no chão abraçado com o filho para protegê-lo dos tiros.

O pai foi ferido na perna direita. O menino, felizmente não sofreu nenhum arranhão. Welisson, que recentemente fraturou um braço, ficou apavorado e precisou ser contido por policiais até a chegada de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi levado ao Pronto Socorro.

O criminoso, como era de se esperar, fugiu, e até o momento não foi identificado, muito menos preso. A motivação para tal fato é desconhecida, mas a suspeita é de que tenha relação com confronto de facções rivais. O caso soma-se à centenas que estão sob investigação da Delegacia de Homicídios.