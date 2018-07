Colisão entre motocicletas resulta em dois homens mortos e mulher gravemente ferida



O acidente grave aconteceu na madrugada deste sábado (7) na Avenida Santos Dumont, no município de Epitaciolândia, no interior do Acre. A colisão, entre duas motocicletas, resultou na morte de duas pessoas e outra gravemente ferida.

A informação do site O Alto Acre, é de que um homem de nacionalidade boliviana trafegava pela avenida na comtramão, e acabou causando o acidente, onde também morreu. A mulher ferida estava na garupa dele. Ambos estavam sem documentos.

A segunda vítima fatal foi o brasileiro Elissando de Souza Brito. Os corpos foram levados ao necrotério do hospital local. A mulher permanece na unidade recebendo atendimento médico. Brito portava documentos pessoais e estava devidamente habilitado.