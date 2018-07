Adolescente de 16 anos é executado com mais de 20 tiros em ramal na BR-364



marcos dione, do ecos da notícia

7 de julho de 2018, 10:43

O adolescente identificado como José de Oliveira Silva, 16 anos, foi executado com mais de 20 tiros. O crime aconteceu na manhã deste sábado (7) no Ramal São João Batista, localizado no km 14 da BR-364, região na Vila Liberdade,em Rio Branco.

José caminhava pelo ramal quando foi parado por criminosos que estavam em um carro. Os homens desceram do veículo e assassinaram a vítima com mais de 20 tiros. O menor foi atingido na cabeça, tórax e pernas. Os criminosos fugiram do local.

Peritos do Instituto Médico Legal (IML) foram acionados e recolheram o corpo do menor que foi levado à sede da instituição, onde após os procedimentos necessários deve ser liberado para velório e sepultamento. A Polícia Civil investiga o caso.