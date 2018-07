Vídeo mostra briga dentro de supermercado após mulher encontrar amante do marido



Um vídeo divulgado por meio das redes sociais no final da tarde desta sexta-feira (6) mostra duas mulheres brigando dentro do Supermercado Araújo do bairro Amapá, em Rio Branco. Nas imagens, gravados com um celular, uma das mulheres é empurrada e acaba caindo no chão, a outra, está com uma criança de apenas 6 meses no bebê conforto do carrinho.

De acordo com relatos de pessoas que estavam no interior do mercado, a mulher teria se encontrado com a amante do marido e a mesta teria soltado uma “piada”, o que teria dado início à confusão. A briga só teve fim quando as jovens foram contidas pelos seguranças do estabelecimento.

Veja o vídeo: