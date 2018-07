Para evitar multa de R$ 30 mil, governo deve tirar site de notícias do ar neste sábado



Marcos Dione, do ecos da notícia

Em cumprimento à legislação eleitoral a Secretaria de Comunicação suspenderá no período de 7 de julho até 7 de outubro, as atividades do site da Agência de Notícias do Acre. A medida poderá ser estendida até 28 de outubro, caso haja segundo turno das eleições.

A programação das emissoras de rádio e televisão públicas, usadas para dar publicidade aos feitos do governo também terão a programação limitada. Caso as empresas sejam usadas para campanha eleitoral, o governo poderá arcar com multas superiores a R$ 30 mil por infração.

A Secom deve ocultar as áreas de comentários de todos os canais institucionais no YouTube. Conteúdos jornalísticos, que contenham logomarcas e anúncios serão bloqueados. Painéis e qualquer conteúdo de natureza similar de programas de governo também ficará proibido.