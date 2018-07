Mesmo sem análise do MP, prefeita sanciona reajuste da passagem de ônibus mais uma vez



A prefeita Socorro Neri assinou nesta sexta-feira (6) 0 decreto que autoriza o reajuste da passagem de ônibus na capital nos níveis recomendados pelo conselho tarifário. A prefeita alegou gasto mensal com subsídios para as passagens como justificativa para não mais aguardar a decisão do Ministério Público sobre o novo preço e a análise das planilhas.

Atualmente, a prefeitura gasta R$0,30 com subsídio para cada passagem. O novo valor fixado para a tarifa de ônibus é de R$ 4,00 podendo abaixar para R$ 3,80 para os passageiros que usarem a bilhetagem eletrônica. Está assegurado para os estudantes a continuidade da passagem a R$ 1.00.

Os novos preços entram em vigor no dia 14 de julho e põem fim à verdadeira novela do aumento do preço das passagens de ônibus que se estendeu por mais de três meses, sem que alguma solução fosse tomada. Agora, a prefeitura determinou que não esperaria mais por outros estudos do Ministério Público e de entidades ligadas ao setor e autorizou o reajuste.

Com informações da Tribuna