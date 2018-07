Estudantes de graduação da Ufac podem concorrer a vagas de estágio em Portugal



da redação ecos da notícia

6 de julho de 2018, 9:56 Compartilhe isso:

Tweet

WhatsApp

E-mail



A Universidade Federal do Acre (Ufac), por meio da Pró-Reitoria de Graduação, publicou edital com regras para selecionar candidatos a duas bolsas de estudo ibero-americanas Santander Universidades-2018, destinadas a alunos de graduação. O valor de cada bolsa é de R$ 11.674,50, para curso na Universidade do Porto, em Portugal.

O objetivo do programa é possibilitar aos graduandos a chance de cursar um semestre acadêmico em universidades ibero-americanas, além de promover o intercâmbio entre as universidades parceiras, contribuindo para incrementar a qualidade do ensino. As instituições de ensino participantes são do Brasil, Portugal, Espanha, Argentina, Chile, Colômbia, México, Peru, Porto Rico e Uruguai.

Para se inscrever na seleção, o aluno da Ufac deve estar matriculado e frequentando curso de graduação, com aproveitamento em todas as disciplinas do 1º e 2º períodos, além de não possuir mais de uma reprovação por período letivo do curso e apresentar nota média semestral igual ou superior a 7, entre outros requisitos que constam no edital.

As inscrições para seleção devem ser feitas no site do Santander Universidades até 12 de setembro; depois, deve ser feita a entrega dos documentos listados no item 6.2 do edital, até 14 de setembro, em locais do campus de Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Ascom.