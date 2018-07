Ciclista bêbado tenta atravessar Estrada de Porto Acre e acaba atropelado por carro



Um senhor que aparenta ter cerca de 50 anos ficou ferido após ser atropelado por um carro ao tentar atravessar a Estrada de Porto Acre. O acidente aconteceu na noite desta sexta-feira (6) próximo ao Supermercado Vem Que Tem, em Rio Branco, e envolveu um Pajero de cor prata e placas NAA-9888.

A reportagem do Ecos da Notícia apurou com populares que presenciaram o acidente, que o ciclista, visivelmente bêbado, tentava atravessar a pista quando foi colhido pelo carro. Com o impacto, ele sofreu ferimentos nas pernas. O motorista do veículo permaneceu no local.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e socorreu a vítima que foi levada ao Pronto Socorro da capital. O ciclista não portava documentos pessoais, o que dificultou sua identificação.