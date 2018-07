Barista Saimom Chaves traz degustação de cafés especiais à Rio Branco



6 de julho de 2018, 12:01

A degustação de cafés especiais ocorre este sábado, 7, a partir das 18h, no Café com Poesia, localizado na Rua Edmundo Pinto, número 140, Bairro Bela Vista. O evento é realizado pelo barista acreano Saimon Chaves, que se profissionalizou no Paraná, e retornou ao estado em junho para promover as degustações.

A degustação consiste em dois menus com diferentes cafés especiais, ambos dos tipo arábica, das regiões do Sul de Minas, Alta Mogiana (SP) e Norte do Paraná. Os grão são torrados pelas melhores microtorrefações do país, extraídos no método v60, com variados perfis sensoriais (frutados, florais, cítricos, herbais, etc).

Durante o evento, o participante tem direito a degustação de quatro a cinco cafés diferentes, ao custo de R$25,00, além da opção de xícaras individuais. Além dessa edição, serão realizadas outras duas, ainda sem datas definidas, que serão divulgadas posteriormente.

O jovem de 24 anos relata que o interesse por cafés surgiu pela profissão. “Sou barista há um ano e meio e desde então venho estudando cafés, métodos de extração e a importância de todos os processos que culminam no café na xícara, além de gestão de cafeterias e pessoas”, informa.

Durante o período que vai permanecer no estado, Saimon vai prestar consultorias às cafeterias e restaurantes interessados em desenvolver melhor o segmento. (Divulgação)