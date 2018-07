Pai ‘amamenta’ filha recém-nascida após mãe ter complicações no parto

A mãe da criança, April Neubauer, teve complicações durante o parto que a obrigaram a ficar em isolamento durante os primeiros dias de vida do recém-nascido. Assim sendo, o pai assumiu as funções que normalmente recairiam sobre a mãe, explica o site The Bump.

Maxamillian Neubauer foi ensinado a colocar um aparelho que se chama ‘Supplemental Nursing System’ (SNS) e que tem como objetivo ajudar os pais a desempenhar a função de amamentação em recém-nascidos, de forma o mais natural possível. É um mecanismo simples, com uma seringa ligada a um mamilo falso por onde a criança se alimenta.

Este mecanismo, porém, não serve apenas para situações de emergência, como no caso de Maxamillian. Todos os pais que quiserem participar na experiência de amamentação, e criar essa ligação com o recém-nascido, podem fazê-lo.

“Uma enfermeira espetacular fez uma oferta épica e incrível e eu fui sortudo o suficiente para colar um mamilo falso de sucção. Fui o primeiro a dar de mamar à bebé! Fi-lo pela mãe. Invejem”, escreveu o pai. Notícias ao Minuto.