Motorista morre em acidente envolvendo carreta e caminhão baú, na BR-364



5 de julho de 2018

O motorista Francisco de Farias, 56 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (5), em um acidente de trânsito no quilômetro 284 da BR-364, entre os municípios de Presidente Médici e Cacoal, em Rondônia. A colisão envolveu uma carreta e um caminhão baú.

De acordo com a polícia, a vítima dirigia a carreta sentido Cacoal quando, por um motivo ainda desconhecido, não fez a curva que existe naquele trecho e invadiu a pista contrária, colidindo na frente de um caminhão baú.

Segundo testemunhas, o motorista do caminhão baú ainda tentou sair para o acostamento, porém não conseguiu evitar a colisão.

Após o primeiro impacto, a carreta acabou capotando e o caminhão baú foi lançado para fora da pista. A força da batida foi tão forte que chegou a arrancar o baú do caminhão.

O motorista da carreta ficou preso nas ferragens, ainda com vida por aproximadamente duas horas, mas devido a dificuldade de retirá-lo dos destroços, não resistiu e morreu. A vítima era natural do Rio Grande do Sul. Com informações do Comando 190.